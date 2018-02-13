/ Сосед вынес лежачего пенсионера и его супругу из горящего дома в Златоусте

Благодарность мужчине принесли огнеборцы, работавшие на пожаре.

В Златоусте глубоко пожилую семейную пару спасли из пожара. Своей жизнью рисковал сосед Данил Идрисов. Увидев пламя, мужчина бросился в дом. Поднял 82-летнего пенсионера, довел до окна и передал ожидающим снаружи соседям, так же вывел бабушку. В это время кровля дома, где проживали пенсионеры, уже горела.

Я вытащил дедушку с бабушкой. Бабушка сама смогла выйти, а деда еле вытащили, он лежачий. Сам я не обгорел. Страшно не было, надо было их спасать. Там дым был, газ надо было отключить — еле-еле нашел. — рассказал сайту «Первый областной» Данил Идрисов.

Как выяснилось позднее, пламя занялось в бане, затем перекинулось на надворные постройки. Когда прибыли спасатели, огонь уже перекинулся на кровлю дома. Гидранта на улице, где произошел пожар, не было, так что огнеборцы потратили время на подключение к точке с водой. Тушение пожара прошло оперативно.

Как рассказала дочь пенсионеров, утром в доме не было света. Баню, которая и загорелась, топили накануне. Но в этом участвовала сама женщина, следила за тем, чтобы все было убрано.

Когда работа огнеборцев была закончена, они обратились с благодарностью к спасителю Данилу Идрисову. Благодаря его храбрости хозяева дома остались живы.