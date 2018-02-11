/ Шестилетний ребенок погиб при пожаре в Челябинске

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.

Квартира вспыхнула в Металлургическом районе в одном из домов на шоссе Металлургов. К пожарным обратились прохожие, которые заметили дым. Сообщение о возгорании поступило в 12:52, через шесть минут пожарные прибыли на место.

Вся квартира была наполнена едким плотным дымом. В дальней комнате открытым пламенем горела мебель — кресло-кровать. Пожарным удалось быстро локализовать пожар, который не успел распространиться по остальным комнатам: окна и межкомнатные двери были закрыты, доступ воздуха отсутствовал. — сообщили ГУ МЧС России по Челябинской области.

На кухне обнаружили ребенка в бессознательном состоянии. Он был дома один. Его вынесли на улицу и передали врачами скорой помощи. Медики боролись за его жизнь более получаса, однако ребенок погиб.



Пожарные уточнили: бытовых приборов, включенных в электросеть, обнаружено не было. Есть предположение, мальчик, оставшись один, мог играть со спичками или другими легко вспламеняющимися предметами.



В произошедшем предстоит разобраться следователям. Доследственная проверка уже начата.

По предварительным данным, ребенок остался один в квартире без внимания взрослых. Причиной возгорания возможно явилось неосторожное обращение с огнем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

