/ Пожар в частном доме унес жизнь 80-летней пенсионерки на Южном Урале

Два человека пострадали.

Накануне, 7 февраля, в частном доме в Златоусте произошло ЧП. Деревянная постройка с несколькими жителями внутри оказалась охвачена пламенем. Соседи вызвали на место огнеборцев, однако было слишком поздно. 80-летняя женщина погибла, молодые мужчины — пострадали.



7 февраля 218 года в 13:55 на Златоустовский пульт «01» поступило сообщение о пожаре от жителей улицы 2-я Тесьминская. В результате пожара погибла хозяйка дома 1937 года рождения и пострадали двое мужчин 1979 года рождения. Пожаром уничтожена кровля дома, потолочное перекрытие, повреждена и уничтожена внутренняя отделка. — сообщили сайту «Первый областной» в Федеральной противопожарной службе № 1 по Челябинской области.



В тушении задействовали 11 человек личного состава и 3 единицы техники.



Отметим, что сейчас причина пожара устанавливается. По предварительным данным воспламенение возникло в связи с аварийным режимом работы электропроводки или электрооборудования.



