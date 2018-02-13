/ В 70% мест проживания малообеспеченных семей установят пожарные извещатели по инициативе губернатора

Финансирование обеспечат главы муниципальных образований.

Стабилизация обстановки с пожарами продолжается в Челябинской области. Сотрудники МЧС проводят профилактические беседы с жителями региона, разъясняя правила обращения с огнем и способы профилактики пожаров. Еще одним решением проблемы является установка пожарных извещателей. Именно этот вопрос попросил проработать губернатор Борис Дубровский на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Во многих домах таких извещателей нет, это было обнаружено во время рейда. Малообеспеченным семьям с детьми и инвалидам их установят бесплатно.

Обратите внимание на проблему, не надо ждать пока в территории произойдет трагедия с гибелью людей. Речь идет о вложении небольших средств на решение важной задачи: предотвращение трагических последствий и сохранения жизни южноуральцев. — подчеркнул Борис Дубровский.

По данным чрезвычайного ведомства, только в 31% мест проживания семей установлены пожарные извещатели. Установить датчик предстоит в 3583 помещениях. На это потребуется 2,1 миллиона рублей.



Финансирование обеспечат главы муниципальных образований, они же организуют работу по установке извещателей. Ремонт электроповодки, газового оборудования и печей, являющийся одним из средств профилактики пожара, тоже будут контролировать главы.