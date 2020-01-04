Солдат-срочник из Юрюзани сбежал из воинской части в Забайкалье

Южноуралец скрылся из поселка Большая Тура.

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Поселок, из которого сбежал челябинский солдат, находится в 170 км от поселка Горный — населенного пункта, где ранее Рамиль Шамсутдинов из Тюмени расстрелял 10 сослуживцев.

Артур Хакимов 2000 года рождения до происшествия успел отправить матери смс следующего содержания: «Прости, я непутевый сын». Затем парень отправился в Читу, чтобы оттуда уехать в Иркутск на автомобиле сервиса BlaBlaCar, а после домой в Южноуральск. Об этом сообщают в СМИ.

От Комитета солдатских матерей отправлены ориентировки на парня во все хостелы Иркутска. В общественной организации опасаются, что Артур Хакимов может замерзнуть в дороге из-за больших расстояний между населенными пунктами.

«На данную минуту его пока не нашли, и нет никаких следов. Военная часть ищет своими силами, также в поисках участвуют гражданские лица. Пока никакой толковой информации не поступало, кроме звонков матери от мошенников», — комментирует администратор «Комитета-совета солдатских матерей России» в Челябинской области Ксения Феткуллина.

По одной из версий, солдат покинул воинскую часть из-за проблем, о которых боялся рассказать матери, поскольку ранее женщина перенесла инсульт.