В Челябинской области активно обсуждают историю, главные герои которой — два мальчика, решившие покинуть приёмную семью и вернуться в детский дом из-за якобы издевательств родителей. Средства массовой информации сообщали, что семья проживала в Челябинской области, а ребята сейчас находятся в воспитательном учреждении в Курганской области, где были до усыновления.
Об истории стало известно Министерству социальных отношений Челябинской области.
«По сведениям, которые есть у нас, вся эта история произошла не сейчас, а несколько месяцев назад. В тот момент дети и семья проживали в Курганской, а не в Челябинской области. Комментировать ситуацию, которая находится в ведомстве наших коллег, мы не можем», — рассказали сайту «Первый областной» в ведомстве.
Отметим, что скандалом заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова. Она планирует лично встретиться с мальчиками, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. СМИ между тем сообщают, что приёмные родители опровергают любые обвинения в жестоком обращении с детьми.