Минсоцотношений прокомментировало скандал со сбежавшими детьми на Урале

На момент происшествия мальчики проживали в Курганской области.

Послушать 00:00

В Челябинской области активно обсуждают историю, главные герои которой — два мальчика, решившие покинуть приёмную семью и вернуться в детский дом из-за якобы издевательств родителей. Средства массовой информации сообщали, что семья проживала в Челябинской области, а ребята сейчас находятся в воспитательном учреждении в Курганской области, где были до усыновления.

Об истории стало известно Министерству социальных отношений Челябинской области.

«По сведениям, которые есть у нас, вся эта история произошла не сейчас, а несколько месяцев назад. В тот момент дети и семья проживали в Курганской, а не в Челябинской области. Комментировать ситуацию, которая находится в ведомстве наших коллег, мы не можем», — рассказали сайту «Первый областной» в ведомстве.

Отметим, что скандалом заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова. Она планирует лично встретиться с мальчиками, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. СМИ между тем сообщают, что приёмные родители опровергают любые обвинения в жестоком обращении с детьми.