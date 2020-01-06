Солдат-срочник, сбежавший из части в Забайкалье, найден в Ачинске

Молодой человек назвал причину своего побега.

Послушать 00:00

Артура Хакимова, сбежавшего из военной части в Забайкалье, нашли стараниями «Комитета-Совета солдатских матерей России». Молодой человек сейчас находится в полиции города Ачинск. Поддержку ему оказывают представители Комитета. В ситуации предстоит разобраться, поскольку Артур Хакимов назвал причину своего побега.

«Будет разбирательство, проверка, по озвученному факту, причина побега есть, нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопряженного с насилием, с целью показать свое мнимое превосходство над срочником Хакимовым», — сообщили сайту «Первый областной» в «Комитете-совете солдатских матерей России» в Челябинской области.

Напомним, что молодой человек сбежал из части в Забайкалье 3 января. Перед этим он написал маме сообщение, в котором попросил прощения. Автостопом Артур пытался добраться домой.