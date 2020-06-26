Срочник из Челябинска без вести пропал на Дальнем Востоке

Близкие предполагают, что он мог уйти из части из-за проблем с сослуживцами.

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На Дальнем Востоке без вести пропал солдат из Челябинска. Родные и близкие военнослужащего предполагают, что он мог свести счёты с жизнью из-за проблем в воинской части.



Историю Александра Татаренко, который проходит службу в войсковой части 16781 в Монастырище-2, рассказала его мама, Елена. Женщина сообщила «Первому областному», что её сын не выходит на связь с 22 июня. Мать солдата пояснила, что недавно её сын подписал контракт и в выходные у него был свободный выход в город. Именно после этого Александр перестал выходить на связь. Причиной пропажи солдата его близкие называют натянутые отношения в воинской части.

«В понедельник утром он не вернулся, забили тревогу. Последний раз мы с ним в субботу поговорили. Месяц переговоров не было, немножко напряглись отношения из-за денег, он постоянно их просил. Месяц он не звонил, я особо не переживала, а тут девушка его тревогу забила, якобы его избили, тут уж мы начали выходить на командиров, на военкомат, сказали, что всё нормально. Намёк был в субботу, что вроде есть проблемы, но он сказал: „Я тебе ничего говорить не буду и вообще ничего говорить не буду, во всём разберусь сам“. Я на том и успокоилась, сам сказал — разберётся. Я ещё раз предложила перевод в другую часть, он сказал, что разберётся во всём»,— рассказала «Первому областному Елена.

Однако затем в истории появилась переписка срочника с его бывшей девушкой. В ней он рассказывает о проблемах в воинской части. Мама Александра предполагает, что он мог уйти как раз из-за этого. По словам Елены, её сын был склонен к депрессивному настроению. О письме женщина узнала от бывшей девушки Александра. Сейчас найти молодого человека и разобраться в ситуации женщине помогает сразу несколько организаций. Однако командование части не озвучивало свою версию событий.

«Командование вообще ничего не озвучивает. Из полиции Владивостока мне звонили, сказали, что сначала командование начало говорить: „Если что быстренько его найдём, в краткий срок, аккуратно всё сделаем“, а когда уже на третий день отзвонилась полиция, они сказали не выходить с ними на связь. У них желание найти, закрыть и наказать, а у нас желание перевести, потому что эта часть не славится хорошими порядками. Это у них не первые разы»,— сказала «Первому областному» Елена.

Сайт «Первый областной» попытался выйти на связь с командиром батареи, однако он не стал комментировать происходящее.

Отметим, что в открытых источниках часть 16781 относят к полууставным воинским формированиям. Это значит, что к солдатским обязанностям не предъявляется жестких требований.