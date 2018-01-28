/ Южноуральского призывника обнаружили с «огнестрелом» в военной части

Гарнизон, где служил солдат, проверяет командование военного округа и правоохранители.

Южноуральского призывника, служащего на востоке России, обнаружили с огнестрельными ранениями 26 января. Об этом сообщает «Амурская служба новостей». Военная часть находится в Амурской области, городе Белогорск. Сообщается, что призывника из Челябинской области нашли на чердаке заброшенной казармы. По неофициальной версии, выстрел был произведен из автомата.

Командованием Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводится проверка обстоятельств и причин ранения военнослужащего одной из воинских частей Белогорского гарнизона. В настоящее время военнослужащий находится в военном медицинском учреждении, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. — комментирует пресс-служба ВВО.



Есть информация, что южноуральский призывник оставил предсмертную записку, в которой просил маму отдохнуть в Сочи, когда она получит причитающиеся выплаты. Семья солдата считает, что автором был кто-то другой.

Пуля, попавшая в голову, не причинила смертельные травмы. Сейчас солдат, отправившийся на службу из Кропачево, находится в больнице. Его состояние крайне тяжелое. Сообщается, что южноуралец в коме. Родные до сих пор не могут проверить в произошедшее.

Пресс-служба

Напомним, в начале января в пермской военной части обнаружили тело солдата из Магнитогорска. Сейчас в причинах и обстоятельствах разбирается командование ЦВО.военного округа говорит, что был суицид, однако предстоит выяснить, было это личным решением солдата или имеет место доведение до самоубийства. Родные настояли на проведении независимой экспертизы, где выяснилось, что на теле погибшего солдата были следы побоев.