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/ По факту происшествия с южноуральским солдатом в Амурской области возбуждено уголовное дело

По факту происшествия с южноуральским солдатом в Амурской области возбуждено уголовное дело

Огнестрел срочника обернулся подозрением в доведении до самоубийства.
сегодня в 17:54
  |  Общество

Уголовное дело по статье «Покушение на доведение до самоубийства» возбудили после того, как южноуральского призывника обнаружили с огнестрельным ранением в голову на территории воинской части в Амурской области. Молодой человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких и не выходит из комы.

Установлено, что в соответствии с планом учебы 26 января т.г. проводились тренировочные мероприятия по противодействию терроризму, в ходе которых личному составу выдано штатное огнестрельное оружие без боеприпасов. Около 10 часов утра выявлено отсутствие одного из военнослужащих на месте несения службы. Во время поисковых мероприятий он обнаружен на последнем этаже заброшенного здания в бессознательном состоянии, после чего незамедлительно доставлен в реанимационное отделение федерального государственного казенного учреждения «411 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, где ему поставлен диагноз «Огнестрельное пулевое ранение головы».  — сообщили сайту «Первый областной» в Главном военном следственном управлении СКР.

Следователи обнародовали и другие детали ЧП. Так, по их словам, на ящике с боеприпасами, который должен был охранять южноуралец, нарушена целостность печати и недостает четырех патронов. Три стреляные гильзы нашли на месте происшествия, один патрон был в магазине автомата солдата.

Именно этот факт вызвал недоумение у всех, кто следит за ситуацией. Пользователи социальных сетей массово указывают на нестыковку в официальной информации. Осталось непонятно, почему четвертый пропавший из ящика патрон остался в магазине автомата, а не был обнаружен в стволе. Согласно данным из открытых источников, под воздействием пружины в автомате Калашникова, которые используют в российских воинских частях, верхний патрон в магазине досылается в патронник ствола.

Правоохранители настаивают на том, что в одежде пострадавшего была записка. Чтобы установить ее подлинность и провести экспертизу, в части изъяли документы с образцами его почерка. Командование и личный состав воинской части уже прошли допрос. На помощь амурским следователям отправили криминалистов военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Восточному военному округу.

Состояние пострадавшего по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое. Сегодня, 30 января, в Благовещенск вылетели его родные.

Мы в Москве, завтра утром будем в Благовещенске, у Жени состояние без изменений. — пояснила сестра пострадавшего Валентина.

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