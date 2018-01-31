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/ Родные южноуральского срочника, которого нашли в части с огнестрелом, рассказали о его состоянии

Родные южноуральского срочника, которого нашли в части с огнестрелом, рассказали о его состоянии

Мама и сестра прилетели к солдату в Амурскую область.
вчера в 18:43
  |  Общество

Данные врачей о том, что пострадавший южноуралец находится в крайне тяжелом состоянии, подтвердили его родные. Сегодня, 31 января, они побывали в госпитале и смогли зайти к нему в палату.

У брата все плохо, мозг отключен полностью. — рассказала сайту «Первый областной» сестра срочника Валентина.

Она добавила, что он полностью зависит от аппаратов, которые обеспечивают жизнедеятельность его организма. На данный момент врачи продолжают бороться за его жизнь, но пока воздерживаются от каких-либо прогнозов. Южноуральцы пробудут в Амурской области еще некоторое время, им предстоит встреча со следователями и сотрудниками части.

Напомним, 18-летнего парня из Кропачево с огнестрельным ранением в голову нашли сослуживцы на чердаке одного из зданий военной части. По версии следствия, в кармане у него была записка, рядом лежали три стреляные гильзы, а в магазине автомата был четвертый патрон. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что в соответствии с планом учебы 26 января т.г. проводились тренировочные мероприятия по противодействию терроризму, в ходе которых личному составу выдано штатное огнестрельное оружие без боеприпасов. Около 10 часов утра выявлено отсутствие одного из военнослужащих на месте несения службы. Во время поисковых мероприятий он обнаружен на последнем этаже заброшенного здания в бессознательном состоянии, после чего незамедлительно доставлен в реанимационное отделение федерального государственного казенного учреждения «411 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, где ему поставлен диагноз «Огнестрельное пулевое ранение головы». — сообщили сайту «Первый областной» в Главном военном следственном управлении СКР.

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