Правозащитница сообщила о смерти солдата-срочника в Челябинской области

Молодой человек проходил службу в Снежинске.

О смерти солдата-призывника в Челябинской области сообщила правозащитница Валерия Приходкина. Информацию о том, что молодой человек погиб, она разместила в своем аккаунте в «Фейсбуке». Женщина рассказала, что срочник был родом из Каслей.

«Я знаю, что мальчик был совсем молоденький, стоял в карауле. Из весеннего призыва», — рассказала подробности о происшествии корреспонденту сайта «Первый областной» Вера Приходкина.

Подтвердить данную информацию в официальных источниках редакции сайта «Первый областной» не удалось. Отметим, что в Снежинске расположена воинская часть, которая относится к войскам национальной гвардии и не имеет отношения к Минобороны.