/ Собственники разрушенных в Магнитогорске квартир получили документы на новое жилье

Возможность приобрести новое получили уже первые три семьи.

Пострадавшие при взрыве бытового газа в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске начали получать уведомления выплате денег для покупки квартир. Средства для обеспечения жильем людей из подъездов 7 и 8 были выделены из федерального бюджета.

Для нас очень важно, чтобы пострадавшие люди как можно быстрее получили эти уведомления, чтобы они смогли купить жилье. По желанию они могут остаться жить в Магнитогорске или приобрести жилплощадь в любой другой территории РФ. Важно оказать людям всестороннюю помощь и поддержку в этом вопросе. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

На данный момент три семьи, чьи квартиры пострадали при обрушении подъезда, уже выбрали себе новое жилье. Им были выданы уведомления о выплате на покупку квартир, в котором указана доступная для приобретения сумма. Уведомление является гарантом сделки, средства поступят продавцу недвижимости на банковский счет. Выплата рассчитывается исходя из общей площади жилья, которое было утрачено, умноженной на стоимость 1 квадратного метра площади для Челябинской области в размере 31 725 руб.

Как только остальные пострадавшие от взрыва газа жители выберут себе квартиры, они получат такие же уведомления. Кроме того, пострадавшие получат выплаты из областного бюджета за потерю имущества от 300 до 500 тысяч рублей и такую же сумму из благотворительного фонда «Металлург».