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/ О том, как будут расселять дом в Магнитогорске, рассказал Борис Дубровский

О том, как будут расселять дом в Магнитогорске, рассказал Борис Дубровский

В первом квартале этого года планируется демонтаж двух подъездов.
сегодня в 19:23
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал подробный комментарий о том, как будет происходить демонтаж и расселение дома 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске. По заявлению главы региона, до конца квартала планируется демонтаж 7 и 8 подъездов.

Потом проведем экспертизу, которая даст некое техническое понимание, сколько у нас будет времени для того, чтобы людей переселить в плановом порядке. Построим новые здания, в соответствии с той задачей, которую поставил президент и будем переселять. Вероятнее всего, для этого нам потребуется календарный год. — сказал Борис Дубровский.

Сегодня, 16 января, президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства поручил полностью расселить пострадавшую от взрыва газа многоэтажку в Магнитогорске. Отметим, что такое решение президент принял по просьбе жителей города. Финансирование на расселение дома предоставят из областного и региональных бюджетов, а также из средств, выделенных ПАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат».

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