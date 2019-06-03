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/ В Челябинске дом с разрушенной стеной должен получить заключение экспертизы

В Челябинске дом с разрушенной стеной должен получить заключение экспертизы

Собственникам жилья предстоит остановить разрушение фасада здания.
сегодня в 16:21
  |  Общество
Государственная жилищная инспекция Челябинской области провела внеплановую проверку жилого многоквартирного дома по улице Энтузиастов, 11В, где в конце прошлого месяца обрушилась облицовочная кирпичная кладка. По выявленным нарушениям, товарищество собственников жилья «Энтузиаст» должны обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, оградив место разрушения кладки.

В срок до 03.07.2019 г. получить заключение специализированной организации (с проведением строительной экспертизы фасада многоквартирного дома), для установления технического состояния конструкций и определением вида ремонта. Результаты заключения предоставить в Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» с составлением плана мероприятий по стабилизации и предотвращению дальнейшего разрушения фасада. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Челябинской области.
После того, как будут получены результаты экспертизы, необходимо будет выполнить предписания по устранению возможного дальнейшего разрушения фасада дома.

При этом глава Челябинска Владимир Елистратов отметил, что территория возле дома не должна быть огорожена слишком долго.

Там не такая большая проблема, чтобы на 2-3 месяца ограничить свободу передвижения граждан. Нужно установить причины, привести дом в порядок. — подчеркнул Владимир Елистратов.
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