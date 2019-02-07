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Два года в бараке. Когда переселят троицкую семью?

Прокуратура встала на сторону жильцов аварийного дома.
сегодня в 14:31
  |  Общество

Прокуратура Троицкого района завершила проверку по обращению жителей села Бобровка. Их дом по улице Почтовой непригоден для проживания. Еще в 2017 году было признано, что граждане нуждаются в переселении из аварийного жилья. Однако до сих пор администрацией района не были приняты меры по обеспечению людей благоустроенным помещением.

Прокурором района главе администрации Троицкого муниципального района вынесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Глава Троицкого муниципального района отметил, что администрация располагает информацией об аварийном жилье. На улице Почтовой таких дома 3.

Один из трех домов на улице Почтовой признан аварийным еще в 2015 году. Дома, признанные непригодными для проживания до января 2017 года, включены в региональную программу по расселению аварийных домов. Пока она не принята на уровне субъекта, но дом заявлен в региональную программу по расселению. Когда программа пойдет в работу, тогда и жители этого дома будут расселены. Дома, признанные аварийными позже, будут включены в программу в порядке очередности. Некоторым жителям было предоставлено временное жилье. — рассказал о ситуации сайту «Первый областной» глава Троицкого муниципального района Тимур Мухамедьяров.

Эту информацию подтвердили в Минстрое Челябинской области.

На областном уровне программа по расселению еще не принята, поскольку не доведены средства, утвержденные для области. Уже точно определена сумма, сама программа разработана, мы ждем ее подтверждения. Работа, которая была начата ранее, в 2018 году, будет идти в штатном режиме. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Федеральная программа расселения аварийного жилья не функционировала в 2018 году на Южном Урале.

До этого программа существовала в 2017 году. В 2018 году губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил миллиард рублей на переселение южноуральцев из аварийного и ветхо-аварийного жилья по областной программе. — прокомментировали работы в 2018 году сайту «Первый областной» в пресс-службе главы региона.

Поскольку в 2019 году федеральную программу только начали утверждать, расселение по ней будет вестись до 2020 года.

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