30 свиней и коров оказались под завалами на ферме в Челябинской области

Людей в момент обрушения внутри не оказалось.

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Сегодня, 8 мая, в вечернее время в Агаповском районе частично рухнула крыша на животноводческой ферме. ЧП произошло в поселке Ближний. Общая площадь фермы составляла 1 500 квадратных метров, обвалилась ровно половина кровли над ней.

«Людей в момент обрушения внутри не было. Все усилия межведомственной группировки направлены на спасение животных. По предварительным данным в момент ЧП на территории фермы находилось 20 голов крупного рогатого скота и 10 голов свиней», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Сотрудники МЧС совместно с Поисково-спасательной службой Челябинской области до настоящего момента разбирают завалы здания и спасают оказавшихся под ними животных. Причины произошедшего установит проверка.