/ Пьяный бесправник собрал 6 автомобилей на правом берегу Магнитогорска

Мужчина пытался уехать от сотрудников ГИБДД.

В Магнитогорске сегодня ночью, 9 февраля, сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобилиста на «Хендай». Уезжая от автоинспекторов по улице Тевосяна, 24-летний мужчина не справился с управлением и въехал в припаркованные рядом автомобили. Машин оказалось 6. С виновником ДТП начали работу автоинспекторы. Выяснилось, что он нарушил несколько правил нахождения за рулем.

В отношении водителя составлены 2 протокола: по статье 12.25 «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции» и статье 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния» КоАП РФ. В результате ДТП автомобили «Опель», «Хендай», «Хонда», ВАЗ, ЗАЗ, «Форд» получили механические повреждения. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску.

За вождение в нетрезвом виде и без прав мужчине назначили 13 суток за решеткой. Он уже отбывает наказание.