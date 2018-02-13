/ Пьяного бесправника-рецидивиста поймали в Челябинской области

Молодой водитель стал фигурантом уголовного дела.



24-летнего молодой человек в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-21102. Для проверки документов на автодороге Верхний Уфалей — поселок Октябрьский его остановили полицейские. Оказалось, в прошлом году южноуральца лишили водительских прав на 36 месяцев. Такое решение принял суд.

В ходе проверки документов полицейские установили, что в 2017 году молодой человек уже был осужден по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и лишен права управления транспортным средством сроком на 36 месяцев.— сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В районном отделе дознания возбудили уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит лишение свободы сроком до двух лет. Пока подозреваемый остается под подпиской о невыезде.

