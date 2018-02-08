/ Утечка газа произошла из-за ДТП с Газелью и легковушкой в Челябинске

Два автомобиля столкнулись на автодороге Западный обход.

Авария произошла сегодня, 8 февраля. По предварительной информации, водитель Газели уходил от столкновения с бензовозом и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с двигающейся в противоположном направлении иномаркой «Шкода Фабия». Перед этим Газель также задела ограждение.



В результате ДТП Газель завалилась на бок и произошла утечка газа. — сообщают свидетели аварии.

На фото видно, что и легковушка, и грузовик получили серьезные повреждения. У автомобилей помят капот, искорежена вся передняя часть корпуса, у иномарки разбита одна фара и погнуто колесо.

Движение на этом участке дороги было затруднено. Оба водителя получили травмы, их доставили в больницу. На месте работали сотрудники экстренных служб. Подробности и обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

