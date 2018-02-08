/ Женщина-пассажир погибла в ДТП с двумя отечественными легковушками в Челябинской области

70-летний водитель нарушил правила дорожного движения.

Авария произошла сегодня, 8 февраля, около 12 часов в Варне, на перекрестке улицы Дружбы и переулка Технический. 70-летний пенсионер на отечественном автомобиле ЗАЗ Сенс столкнулся с Ладой Грантой под управлением 60-летнего мужчины.

Серьезные травмы получила 66-летняя женщина, которая ехала в машине ЗАЗ на пассажирском сиденье. На место экстренно выехала скорая помощь, однако пострадавшая умерла до их появления. По предварительной информации, авария произошла из-за нарушения ПДД.

70-летний водитель, управляя автомобилем ЗАЗ Сенс, по предварительным данным нарушил правила проезда перекрестка, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной Лада Гранта. — уточнили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Разобраться в причинах и обстоятельствах аварии предстоит сотрудникам ГИБДД.

