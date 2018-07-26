/ «Водитель передумал тормозить». Иномарка переехала собаку на пешеходном переходе

Водитель скрылся с места ДТП.

Собака попала под колеса автомобиля «Дэу Нексия» в Златоусте. Инцидент произошел сегодня, 26 июля. По словам очевидцев, животное пыталось перебраться на другую сторону проезжей части по всем правилам и двигалось и пешеходном переходу. Однако водитель не остановился, чтобы уступить дорогу четвероногому. На его визг среагировали неравнодушные местные жители.

Наезд произошел на Карпенко примерно в 8 часов утра. Мы с подружкой стали очевидцами того, как машина в буквальном смысле проехала по собаке. Картина не для слабонервных, аж сердце замерло. Автомобиль сначала начал тормозить, но в какой-то момент передумал. Пес скулил, пытался встать, но все попытки были безуспешны. Текла кровь, я, честно говоря, удивилась, как он вообще выжил, видимо, родился в рубашке или удачно увернулся от колеса. — рассказала сайту «Первый областной» очевидица происшествия Валерия.

Девушка отвезла собаку в ветеринарную клинику, там псу оказали первую помощь. Выяснилось, что у животного поврежден позвоночник, множественные ушибы и ссадины, нет двух зубов, сотрясение мозга. Врачи пообещали, что пострадавший поправится: травма позвоночника оказалась без перелома, что говорит о вероятном благоприятном исходе лечения.

Сейчас спасительница собаки ждет, когда в клинике озвучат общий счет на лечение. Не исключено, что девушка будет вынуждена обратиться за помощью к южноуральцам.