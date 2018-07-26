/ Судебный пристав из Челябинска пишет трек от лица погибающей собаки

Госслужащий надеется, что его творчество станет социальным призывом.

Всплеск жестокости по отношению к животным стал причиной для создания нового трека, автором которого стал судебный пристав. Сотрудник УФССП из Челябинска Роман Аиткулов недавно прочитал статью о том, как безответсвенные хозяева безжалостно избавляются от своих питомцев. Новость «зацепила» мужчину. Роман тут же взял ручку, тетрадь и «набросал» несколько слов о тяжелых мыслях Мухтара. Автор пишет от лица собаки.

Рабочее название — «Предсмертная записка Мухтара». Надеюсь, что это будет неким социальным взрывом или призывом. Я себя позиционирую именно как автор треков, потому что писать просто стихи мне не очень интересно. Музыка и текст глубже проникают в душу. Примерный текст: «Меня ведут на смерть за поводок, как будто я какой преступник. Отводят взгляд, а я плетусь у ног. Моя любовь была к вам неподкупной. Ещё вчера почуял я не то, когда вместе корма дали кусок мяса…» — поделился с сайтом «Первый областной» Роман Аиткулов.

Госслужащий раньше работал ди-джеем. Этой профессии он посвятил 10 лет, так что сегодня музыка для Романа Аиткулова — хобби. С 2012 года он работает в студии, а записанные треки часто крутят по Интернет-радио.