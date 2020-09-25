Собака в Магнитогорске три недели прожила в доме с мертвым хозяином

Родственники усопшего хотели усыпить Белку.



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В Магнитогорске случилась трагедия: умер человек, и три недели про него никто не вспоминал. Вместе с ним жила его собака Белка, которая все три недели ничего не ела и пила воду из унитаза. Спустя три недели тело нашли, Белку освободили. Однако на этом история не закончилась. Родственники умершего хозяина решили усыпить и без того измученного пса.

Три недели соседи не замечали запаха или просто делали вид, что не замечают. Лишь спустя долгое время забеспокоился человек, который виделся с усопшим на прогулке с псом. Их собаки любили вместе играть. Мужчина вскрыл дверь, обнаружил тело, нашел родственников умершего.

«Родня прибыла. И повела Белку в клинику. Усыплять. Усыплять! А не то, что вы подумали. Нет! Не оказать помощь! А усыпить... Она ж для этого выживала святым духом всё это время. И, конечно, об этом бы мечтал её хозяин. Никакой жалости ни к людям, ни к животным. Ни капли уважения к ушедшим»,— возмущается волонтер Оксана Сидорова.

В клинике усыплять Белку отказались: не было показаний для этого. Собака спаслась от страшной участи, однако теперь ей нужен дом или передержка. Родственники умершего хозяина дали волонтерам всего неделю, чтобы найти Белке дом. Ведь после отказа в клинике они хотели увезти несчастного пса в поле и оставить там.

Белке пять лет, ко всему приученная, если можете как-то помочь собаке или хотите забрать ее домой можете написать Оксане Сидоровой или позвонить по телефону: 8 902 899 57 96.