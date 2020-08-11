Из-за брошенных после урагана оборванных проводов в Челябинске погибла собака

Кабели под напряжением пролежали на земле больше недели.

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Больше недели назад в Металлургическом районе Челябинска прошел мощный ураган. Он повалил деревья и оборвал электропровода. Его последствия устраняют до сих пор. Только вот некоторые последствия так и не успели убрать вовремя.

На улице 2-ая Павелецкая сегодня, 11 августа, местная жительница по имени Мария выгуливала своего пса Вайта. Вайт был крупной собакой — четырехлетний немецкий дог. Людей вокруг не было, поэтому Мария отпустила Вайта побегать. Он забежал в траву рядом с пешеходной дорожкой, после чего послышался непонятный сильный визг.

«Мы ничего не поняли, побежали проверять. Увидели, что он лежит в кустах, без движения. Собаку рукой трогаю, а меня дернуло — сильный разряд через мое тело прошел, я в шоке просто», — рассказала Мария корреспонденту «Первого областного».

Мария отметила, что провода эти действительно лежали там неделю. Но они думали, что к этому моменту их убрали, ведь совсем рядом, в полуметре, пешеходная тропа, где постоянно проходят люди. Поэтому хозяева Вольта и не думали, что там все еще опасно ходить.

«Когда мы оттуда уезжали, приехала "аварийка". Но мы сейчас пишем заявление в полицию. Это моглаведь быть не просто собака. Там рядом с этими проводами была пешеходная дорожка», — добавила Мария.

Хозяйка Вайта намерена довести дело до суда. Ведь она потеряла лучшего друга из-за халатности других людей, которые попросту бросили провода под сильным напряжением в траву вместо того, чтобы ликвидировать опасность своевременно.