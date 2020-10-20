Жители Челябинска решили, где будет размещена площадка для выгула собак

На портале «Активный житель 74» завершилось соответствующее голосование.

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В 2021 году в микрорайоне «Парковый» в Челябинске появится площадка для выгула и тренировок собак. Её местоположение выбрали сами жители города посредством голосования на портале «Активный житель 74».

На 2021 год власти Челябинска запланировали обустройство площадки для выгула собак в Курчатовском районе. Рассматривалось два варианта: лесная зона в микрорайоне «Парковый», расположенная между улицами Александра Шмакова и Габдуллы Тукая, и площадка вдоль пешеходной зоны по проспекту Победы от улицы Молодогвардейцев до Ворошилова. Решить, какая территория лучше, власти предоставили самим горожанам.

«За первый вариант — микрорайон „Парковый“ — свои голоса отдали 65,75% респондентов, за второй — 34,25%. При этом среди проголосовавших более 40% являются непосредственно жителями Курчатовского района»,— сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Таким образом, уже в следующем году в «Парковом» появится огороженная территория со снарядами для занятий и различными малыми архитектурными формами.

Напомним, особенность голосований на портале «Активный житель 74» заключается в том, что власти Челябинска обязаны исполнить те решения, за которые проголосовали жители города. На портале открывают самые разные голосования: от благоустройства различных территорий до выбора новогодней тематики.