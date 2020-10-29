От «собачьей охраны» отказался крупный челябинский завод

Пушистым караульным ищут новый дом.

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На пороге зимы один из крупных челябинских заводов вынес приказ о сокращении отдельного подразделения, занимающегося охраной завода. Речь идет о группе служебного собаководства.

Более 10 караульных собак охраняют территорию этого завода. Все они несут свою службу качественно и добросовестно. Но с сокращением подразделения за забор завода придется выставить и пушистых сторожей. Ведь ухаживать за ними и кормить их будет некому.

Поэтому глава группы служебного собаководства Наталья ищет своим подопечным новый дом.

«Мы хотим, чтобы эти верные собаки избежали такой участи и обрели новых хозяев. Они могут охранять частные дома и коммерческие объекты. Но не все из них дружелюбные. Есть собачки, которые подчиняются только нам. Мы будем думать, как пристроить их к новым хозяевам», — рассказала Наталья корреспонденту «Первого областного».

Всех собак нужно пристроить до середины декабря — такой срок поставили на предприятии. Некоторых питомцев, к слову, уже успели передать в хорошие руки. Но остальные хвостатые охранники ждут своего нового хозяина. Узнать обо всех собаках, их повадках и характере вы сможете здесь.