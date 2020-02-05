Попавшего в капкан лося освободили в Уфалейском охотхозяйстве

После животное отпустили обратно в лес.

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В Уфалейском охотничьем хозяйстве обнаружили лося, который попал в капкан. Животное заметили лесорубы, поспешившие рассказать о находке в Уфалейское городское общество охотников и охотинспектору.

Специалисты, выехавшие по обращению, нашли на указанном месте молодую лосиху. Нога животного прочно засела в капкане.

«После того, как обстоятельства сообщили в Министерство экологии, в управлении федерального экологического надзора организовали целую спасательную операцию. Совместно с известным челябинским ветеринаром Кареном Даллакяном специалисты усыпили двухлетнюю самку и освободили из ловушки», — сообщил сайту «Первый областной» заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», виновных будут искать правоохранители. Животное же, после того, как пришло в себя, снова отправилось в лес.