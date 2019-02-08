/ Замерзающего совенка спасли от смерти дорожники

Птицу отогрели в машине и пытались накормить.

Весь Урал оказался в снежном плену, а потому дорожные службы и днем, и ночью выходят на расчистку трасс. Во время работы одна из бригад «Уралуправтодора» обнаружила замерзающего совенка. Птица лежала на автодороге «Иртыш» под Тюменью. Ее подобрали и унесли в машину.

Там совенок пришел в себя. Своих спасителей он не боялся, давал себя погладить, но пищу принимать отказывался. Купленную курицу совенок отверг.

Птицу отогрели и планировали передать специалистам, но сова вылетела из машины, когда мастер оставил открытой дверь машины и отвлекся. — рассказала пресс-секретарь ФКУ «Уралуправтодор» Мария Черных.

Напомним, что в Челябинской области также работают дорожные службы. Они расчищают трассы от наметенного снега. На расчистку дорог направили 300 единиц техники.

Умилительное видео с совенком смотрите на 1obl.tv.