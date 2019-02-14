/ Растерзанного зайца на верхушке березы обнаружили в Парковом

Тушка в центре леса возмутила жителей микрорайона.

Жители Паркового получили душевную травму после прогулки в лесу. На самой верхушке обломанной березы гуляющие заметили мертвого зайца. Тушка, по их словам, была повешена на дереве. Кроме того, на обозрение выставили только половину зверька. Возмущенные жители микрорайона поделились фотографией в соцсетях, чтобы устыдить живодеров. Однако не все посмотревшие снимок уверены, что зайца на березу закинул человек.

Птица хищная, типа совы, или ворона падаль могла затащить и не доесть, если ее спугнули. Еще зайца могла задавить лиса или собака, скорее, последняя. — сообщил в группе «Парковый Челябинск» Сергей Ефимов.

Другой вариант, о котором сообщают жители Паркового, — рысь. Она могла растерзать тушку. Либо заяц — приманка для лисы или волка, и где-то рядом есть капкан.