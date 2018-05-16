Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.92 +0.15 73.86 -0.08
Челябинск
сейчас
 
+12 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Питбуль на глазах у детей растерзал кошку во дворе чебаркульской школы

Питбуль на глазах у детей растерзал кошку во дворе чебаркульской школы

Агрессивный пес держит в страхе весь район.
сегодня в 11:14
  |  Происшествия

Жители Чебаркуля стали свидетелями жуткой истории. Агрессивная собака бойцовской породы загрызла кота и долгое время после этого «добивала» бездыханное животное. Все происходило на глазах у детей и взрослых прямо перед окнами школы № 6.

Это было ужасно. Собака подкидывала кошку вверх, грызла ее, жевала. Вокруг было много детей. Эту собаку часто видят без хозяина. Возможно, что она еще и кормящая. Мы боимся за детей, да и за себя тоже. Видно же, что пес очень агрессивный. Сегодня кошка, а завтра мы можем оказаться на этом месте. — рассказывают сайту «Первый областной» чебаркульцы.

Очевидцы вызвали полицейских. В это время собака продолжала терзать кошку. Прибывший наряд тут же нашел хозяйку. Очевидцы все это время наблюдали, как не менее агрессивная женщина, называя себя подругой владельца пса, била его по морде и ругалась матом.

Это собака моей знакомой, я ее просто держу. А моя знакомая сейчас дома. — объясняла жительница Чебаркуля полицейским.

По словам местных жителей женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Она лупила животное со всей силы по морде, кричала на него. Собака все время пыталась убежать от своей хозяйки. Она явно была не трезвая, это было видно и слышно. — комментируют местные жители.

Полицейские забрали хозяйку питбуля в отделение, взяли объяснения и провели профилактическую беседу. Женщина пояснила, что собака по кличке Ева впервые убежала из дома.

Происшествия
Избитую собаку с отрезанными ушами выбросили в мусорный контейнер
11.05.2018
Избитую собаку с отрезанными ушами выбросили в мусорный контейнер
Происшествия
Неизвестный расстрелял собак рядом с электродным заводом в Челябинске
11.05.2018
Неизвестный расстрелял собак рядом с электродным заводом в Челябинске
Общество
Жесткое убийство собаки в центре Челябинска переросло в уголовное дело
25.04.2018
Жесткое убийство собаки в центре Челябинска переросло в уголовное дело
Происшествия
Собаку выбросили с шестого этажа в Челябинской области
24.04.2018
Собаку выбросили с шестого этажа в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Все природные пожары в Челябинской области произошли по вине людей
  
сегодня в 14:29
Все природные пожары в Челябинской области произошли по вине людей
Общество
100-метровые рельсы производства ЧМК лягут в основу Уральской ВСМ
сегодня в 14:21
100-метровые рельсы производства ЧМК лягут в основу Уральской ВСМ
Общество
Неудачливые разбойники попались после кражи пиццы у курьера в Челябинске
сегодня в 14:16
Неудачливые разбойники попались после кражи пиццы у курьера в Челябинске
Происшествия
Лихач въехал в дорожный знак, скрываясь от погони в Чебаркуле
  
сегодня в 14:11
Лихач въехал в дорожный знак, скрываясь от погони в Чебаркуле
Общество
Фельдшеры «скорых» посоревнуются в профессиональном мастерстве
сегодня в 13:25
Фельдшеры «скорых» посоревнуются в профессиональном мастерстве
Общество
«Сады Победы» зацветут на Южном Урале
сегодня в 13:06
«Сады Победы» зацветут на Южном Урале
Общество
Ликвидирован самый масштабный за последние годы пожар в Челябинской области
сегодня в 12:56
Ликвидирован самый масштабный за последние годы пожар в Челябинской области
Спорт
«Камерунский лев» поддался российскому актеру на боях в Челябинске
сегодня в 12:06
«Камерунский лев» поддался российскому актеру на боях в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6