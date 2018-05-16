/ Питбуль на глазах у детей растерзал кошку во дворе чебаркульской школы

Агрессивный пес держит в страхе весь район.

Жители Чебаркуля стали свидетелями жуткой истории. Агрессивная собака бойцовской породы загрызла кота и долгое время после этого «добивала» бездыханное животное. Все происходило на глазах у детей и взрослых прямо перед окнами школы № 6.

Это было ужасно. Собака подкидывала кошку вверх, грызла ее, жевала. Вокруг было много детей. Эту собаку часто видят без хозяина. Возможно, что она еще и кормящая. Мы боимся за детей, да и за себя тоже. Видно же, что пес очень агрессивный. Сегодня кошка, а завтра мы можем оказаться на этом месте. — рассказывают сайту «Первый областной» чебаркульцы.

Очевидцы вызвали полицейских. В это время собака продолжала терзать кошку. Прибывший наряд тут же нашел хозяйку. Очевидцы все это время наблюдали, как не менее агрессивная женщина, называя себя подругой владельца пса, била его по морде и ругалась матом.

Это собака моей знакомой, я ее просто держу. А моя знакомая сейчас дома. — объясняла жительница Чебаркуля полицейским.

По словам местных жителей женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Она лупила животное со всей силы по морде, кричала на него. Собака все время пыталась убежать от своей хозяйки. Она явно была не трезвая, это было видно и слышно. — комментируют местные жители.

Полицейские забрали хозяйку питбуля в отделение, взяли объяснения и провели профилактическую беседу. Женщина пояснила, что собака по кличке Ева впервые убежала из дома.