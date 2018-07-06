/ Живодера, который убил собаку в центре Челябинска, положат в психбольницу

Мужчину обследуют специалисты.

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25-летнего гражданина Казахстана, который убил собаку на берегу реки Миасс и утверждал, что намерен съесть животное, поместят в психбольницу, чтобы провести стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Накануне, 5 июля, постановлением Калининского районного суда удовлетворено соответствующее ходатайство следователя отдела полиции Калининский. Амбулаторная экспертиза, которую назначили и провели ранее, не дала ответов на вопросы следователя.

Эксперты не смогли ответить на вопросы, здоровый он или нет. Поэтому необходимо принудительное помещение его в психиатрический стационар. Вероятно, врачам нужно понаблюдать за ним. В выводах экспертизы указано, что при однократном осмотре невозможно установить, является он вменяемым лицом или нет. — рассказали сайту «Первый областной» в прокуратуре Калининского района.

Ранее в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Оказалось, что мужчина находится на территории России незаконно. Живодера поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Уже оттуда он отправится в психбольницу.