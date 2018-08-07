/ Растерзанную неизвестным хищником лошадь обнаружили под Магнитогорском

Кобыла могла защищать своего жеребенка.

Накануне в южной части Челябинской области обнаружили разодранную лошадь. Животное бродило в лесах на границе с Башкортостаном. Там его и заметили проезжающие мимо автомобилисты. Судя по снимкам, которые сделали очевидцы, у коня разодрана спина, бок и морда, на крупе видны следы кровоподтеков. На холке обнажено мясо, рядом свисает шкура. Также похоже, что лошадь недавно отелилась.

Выезжая в лес в сторону Башкирии будьте осторожнее. Были там, к нам из лесу вышла лошадь, подранная то ли медведем то ли рысью. Местные жители говорят, что в лесу много медведей. — поделился очевидец в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск».

Пользователи предположили, что лошадь встретила в лесу медведя. Он попытался напасть на нее и жеребенка, поэтому пострадавшая и не ретировалась с места. Лошадь могла защищать своего малыша, но оказалась слабее.