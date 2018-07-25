/ Сестры расчленили котенка топором и выложили видео в соцсети

Подростки могут повторить судьбу «хабаровских живодерок».

Жестокое видео с расчленением котенка облетело соцсети. На кадрах девочка топором отрубает живому котенку голову, а другая следит за убийством за кадром. Обе девочки смеются. Избавляясь от результатов своей работы, подросток выбрасывает мордочку котенка за забор.

Как стало ясно позже, в создании видео участвовали две сестры из Алтайского края — Екатерина и Виктория. Одна из них планирует стать ветеринаром. Жителей города Рубцовска, где и проходила расправа над котенком, поведение сестер возмутило. Отец девочек извинился за их поведение, мать попыталась оправдать, сказав, что котенок был болен. Однако простить такой поступок девочкам никто не хочет.

Сначала котенок, потом ребенок, и дальше больше. Откуда такая жесть, что с ней дальше будет. Сама ветеринар, всю жизнь с животными, в мыслях никогда не было загубить топором маленького. В голове не укладывается, как можно, а эта еще и ржет как ненормальная. Болен котенок — отнеси в клинику, там решат, что делать: усыпить или лечить. Я думаю это нормальное решение вопроса, но не эта сволочь, которая схватила топор и решила «избавить от мук». — пишут в соцсетях.

В Интернете уже создали петицию, в которой просят наказать девочку, разрубившую животное. Идею поддержали 35 тысяч человек. В это же время видеозапись начала изучать местная прокуратура.

Прокуратурой будет дана оценка действиям виновниц гибели животного, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе образовательной организации, в которой они обучаются. По результатам проверки будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования. — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Алтайского края.

Если прокуратура увидит состав преступления, девушек ждет серьезное наказание. Прошлой зимой Госдума приняла законопроект о жестоком обращении с животными. По новым правилам, наказание для живодеров увеличилось до 5 лет лишения свободы. Одним из инициаторов проекта выступал южноуральский депутат Владимир Бурматов.

На Южном Урале защите животных уделят большое внимание. Например, 28 июля в Челябинске состоится Фестиваль гуманного отношения к животным. Участие в нем примут не только «видные» животные, но и беспородые собаки, питомцы с ограниченными возможностями. На фестивале можно будет приютить домашнее животное, обитающее в питомнике, а также принять участие в благотворительных ярмарках и аукционах. Мероприятие пройдет на Лыжной базе (Городской бор, недалек от ЮУрГУ).

Напомним, год назад большой общественный резонанс вызвало дело «хабаровских живодерок». Двух девушек обвинили в истязании домашних животных. Фотографиями процесса убийства девушки поделились в соцсетях, чем привлекли к себе внимание. В итоге они получили 7 лет лишения свободы на двоих. Им также вменили оскорбление чувств верующих, размещение информации, унижающей человеческое достоинство, разбойное нападение на местного жителя.

Из гуманных соображений сайт «Первый областной» не стал выкладывать видео, о котором шла речь.