/ Челябинец скинул собаку в карьер, выкрикивая «За спецназ!»

Товарищ живодера снимал происходящее на видео.

В редакцию сайта «Первый областной» написали челябинцы, возмущенные жестоким поступком двух мужчин. Во время отдыха на Изумрудном карьере один из них скинул собаку с большой высоты в воду. Другой в это время снимал происходящее на камеру мобильного телефона. Со словами «За спецназ!», мужчина швырнул пса в карьер. В этот момент рядом находились дети и другие отдыхающие. Авторы видео выложили его в социальные сети. Поступок уже вызвал большой общественный резонанс.

На данном видео мужчина, который держит в руках небольшую собачку на берегу карьера, с огромной высоты вышвыривает в воду бедное животное с криками «за спецназ». Собака ударилась об воду, плавать не умеет. Что испытало животное, какой стресс и мучения. Как бороться с этими тварями? При детях показывают жестокость во всей красе. Бедные животные, как покорно сносят они все издевательства человека. За что? И эти моральные уроды живут с нами в одном городе. — пишут на своей странице зоозащитники.

Возмущенные пользователи социальных сетей обратились к автору жестокого видеоролика. Мужчина пояснил, что не считает их с другом поступок аморальным.

Активно вела с ним диалог, высказывая о его аморальном поступке, на что человек отвечает: «вас там не было, вы не видели того, что происходило. Если бы это было жестоко, я бы это предотвратил». То есть человек считает, что это норма. — комментирует девушка, которая вела переписку с автором видео.

Неравнодушные свидетели данного инцидента советуют друг другу обратиться в полицию, приложив к заявлению видео и фото с кадрами резонансного поступка. О дальнейшей судьбе собаки не сообщается.