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/ Гибель рабочего в шахте под Пластом проверяют следователи

Гибель рабочего в шахте под Пластом проверяют следователи

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
сегодня в 09:57
  |  Происшествия

Порода обрушилась на шахте «Центральная» в Пласте. Под завалами оказались два рабочих. Их извлекли на поверхность спасатели. Оказалось, что один мужчина получил серьезные травмы. Ему потребовалась госпитализация, однако рабочий скончался в машине «скорой», несмотря на действия врачей.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. На месте происшествия работали следователи СК, спасатели и сотрудники контролирующих органов. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Причины и обстоятельства обрушения установит специальная комиссия.

Напомним, что это не единственная трагедия, унесшая жизнь золотодобытчиков в Пласте. В июне 2018 года 32-летний рабочий скончался в шахте «Восточная». Мужчину придавило камнями. В апреле 2017 года в шахте под Пластом тоже обрушилась порода. Под завалами погибли два рабочих, один пострадал. Также породой придавило шахтера в 2016 году. Травмы оказались смертельными.

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