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/ Горнорабочий получил смертельный удар током на шахте под Пластом

Горнорабочий получил смертельный удар током на шахте под Пластом

Это второй случай гибели работника за неделю.
сегодня в 11:59
  |  Происшествия

Вторая трагедия под Пластом: тело рабочего снова обнаружили в шахте «Центральная». Установлено, что погиб 30-летний мужчина. Смерть наступила 21 сентября. По предварительным данным, горнорабочего ударило током. Травмы оказались смертельными.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи СК, спасатели и сотрудники контролирующих органов. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Следователи уже расследуют одно уголовное дело, возбужденное после гибели рабочего в шахте «Центральная». Трагедия произошла 19 сентября. Обвалился грунт, и под завалами оказался мужчина. Смерть наступила во время транспортировки пострадавшего в больницу. Предположительно, сотрудники золотодобывающего предприятия нарушили технику безопасности. Кто виноват в ситуации — станет ясно в ходе расследования дела.

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