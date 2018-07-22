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Шахту экстренно эвакуировали на Южном Урале

На поверхность подняли 48 человек.
сегодня в 14:27
  |  Происшествия

В шахте «Центральная» в Пласте сегодня, 22 июля, произошел пожар. В связи с этим были эвакуированы 48 горняков. Их экстренно подняли на поверхность.

Там тлели доски в подсобном помещении. Подали ствол на тушение, полили тлеющее дерево. На производственном цикле происшествие никак не отразилось. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Известно, что в данный момент тление остановлено, угрозы распространения огня нет. Рабочие вернулись в шахты. В результате никто не погиб и не пострадал.

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