/ Гибель шахтера под завалами обернулась уголовным делом

Предположительно, ЧП произошло из-за нарушения правил безопасности.

Обрушение породы в шахте «Центральная» произошло из-за нарушения техники безопасности. Так считают представители следственного комитета. Завершив проверку, они возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновных в произошедшем предстоит установить.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных должностных лиц. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, 19 сентября в шахте под Пластом обрушилась порода. На месте находились два человека. Один из рабочих получил несовместимые с жизнью травмы: мужчина скончался в карете скорой помощи.