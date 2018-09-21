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/ Гибель шахтера под завалами обернулась уголовным делом

Гибель шахтера под завалами обернулась уголовным делом

Предположительно, ЧП произошло из-за нарушения правил безопасности.
сегодня в 09:35
  |  Происшествия

Обрушение породы в шахте «Центральная» произошло из-за нарушения техники безопасности. Так считают представители следственного комитета. Завершив проверку, они возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновных в произошедшем предстоит установить.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных должностных лиц. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, 19 сентября в шахте под Пластом обрушилась порода. На месте находились два человека. Один из рабочих получил несовместимые с жизнью травмы: мужчина скончался в карете скорой помощи.

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Комментарии

Татьяна
11:05, 21.09.2018
Очень странно, что в последнее время определяют виновниками несчастных случаев на производстве специалистов по охране труда, а руководители предприятий и организаций как бы и не виноваты. В результате этого, специалист по охране труда находится в положении когда не может достучаться ни до руководителя, так как для любых действий по охране туда необходимы дополнительные вложения, ни до работников, так как не имеет поддержки руководства. На них заводят уголовные дела и делают "козлами отпущения". Вероятно, и в этом случае так и будет.

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