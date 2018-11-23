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/ Частный дом сгорел вместе с хозяйкой в поселке Миасса

Частный дом сгорел вместе с хозяйкой в поселке Миасса

Предполагают, что пламя стало распространяться из-за непотушенной сигареты.
сегодня в 10:52
  |  Происшествия

Среди дня в поселке Ленинск в Миасском городском округе загорелся частный дом. Пожарных на место вызвали соседи. Они рассказали, что внутри может находиться владелица — 74-летняя женщина. Пожарные прибыли через три минуты после принятия сообщения, но к этому моменту полыхало уже все здание. Незамедлительно началось тушение, в то же время сотрудники МЧС постарались отыскать хозяйку.

К сожалению, ее тело было обнаружено в ходе ликвидации возгорания. В результате пожара дом уничтожен практически полностью, пострадали мебель, личные вещи и гараж. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области».

Предварительно, дом загорелся из-за неосторожности при курении. Однако точную причину установят дознаватели.

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