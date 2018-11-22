/ Жительница Южного Урала погибла во время пожара на улице Кирова

38-летняя женщина скончалась в результате пожара в Озерске. Сообщение об инциденте появились в СМИ сегодня, 22 ноября. Как сообщает ресурс ozersk74.ru, пострадавшая отравилась угарным газом.
Сам пожар произошел ночью по адресу Кирова, 3, на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома. О ЧП сообщили очевидцы. На месте происшествия, кроме пожарных, присутствовали сотрудники полиции, скорой помощи, а также газовая служба.
Один из жителей дома рассказывает, что пожарные успели вывести из дома всех жителей, кроме погибшей. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют дознаватели.