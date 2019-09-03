Самолёт Челябинск-Анталья экстренно сел в Краснодаре

Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Послушать 00:00

Сегодня ночью, 3 сентября, самолёт авиакомпании Red Wings экстренно сел в аэропорту Краснодара. Причина — плохое самочувствие одного из пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Краснодар».

«Рейс WZ 4009 авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Челябинска в Анталью, совершил вынужденную посадку в 02:25 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. На борту самолёта находились 225 человек. Посадка прошла в штатном режиме. После того, как пассажир был передан медикам, в 03:33 самолёт вылетел по направлению в Анталью», — сообщили сайту «Первый областной» в аэропорту.

Напомним, вчера, 2 сентября, пассажиры такого же рейса не могли вылететь в Турцию больше восьми часов. Запланирован вылет был в 1:40, но в итоге отправился в путь только в 10:17. Как сообщали в пресс-службе челябинского аэропорта, на борту самолёта выполнялись работы по устранению технических неполадок.