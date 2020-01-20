Более 300 «Серых шеек» насчитали на реке в Челябинске

Исторический музей присоединился к всероссийской акции по учету уток.

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18 января сотрудники отдела природы Исторического музея Челябинска и ученики 11-го лицея присоединились к всероссийской акции «Серая шейка». Участники отправились на реку Миасс, чтобы подсчитать, сколько на ней обитает водоплавающих птиц. Им удалось выяснить, что на участке от здания музея до пруда Коммунар поселились 308 уток-крякв.

«Группа исследователей из 18 человек за два с половиной часа преодолела более четырех километров пути. Большинство крякв на маршруте (98,7%, если быть точными) охотно подплывали к участникам акции, ожидая угощения. И это несмотря на теплую погоду и наличие больших полыней, а, следовательно, и достаточного питания», — рассказали сотрудники музея.

В то время, пока ребята считали уток, их знакомили с особенностями учета пернатых. Кроме того, гимназистов познакомили с историей главной водной артерии Челябинска, гидросооружений, которые построены на ней, законах об охране природы, и, конечно же, об обитателях реки Миасс.