Авиабилеты могут подорожать на 10 процентов

Причиной этому называют рост цен на топливо и обслуживание.

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Авиабилеты к концу года могут подорожать на 9-10 процентов. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова.

По словам эксперта, за первый квартал этого года операционные убытки авиаперевозчиков составили 45 миллиардов, что на 32 процента больше прошлогодних показателей.

«Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — рассказал «Известиям» Борис Шокуров.

По словам главы научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александра Фридлянда, прошлогодний рост цен на топливо и аэропортовое обслуживание заставит перевозчиков увеличить стоимость билетов. При этом, по мнению директора АЭВТ, демпфер на топливо, который позволяет авиакомпаниям получить государственную компенсацию за закупку, не поможет им получить деньги из-за слишком высокой планки.

Эксперты, опрощенные «Известиями», в свою очередь рассказали, что сейчас никаких предпосылок для снижения цен нет, что отрицательно скажется на стоимости авиабилетов в ближайший сезон.