Снизить срок за покушение на убийство под наркотиками пытались адвокаты в Миассе

Областной суд не удовлетворил аппеляцию.

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В Миассе защита пыталась снизить наказание для мужчины, который хотел убить собственную жену. Апелляция по делу была подана в Челябинский областной суд, однако инстанция оставила наказание без изменение.



Приговор наказание которого пытались обжаловать адвокаты осужденного, был вынесен по части 3 статьи «Приготовление к преступлению» и части 1 статьи «Убийство». Мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима за то, что он будучи в наркотическом опьянении пытался убить свою жену.

«Осужденный, находясь в своей квартире и употребив наркотическое средство, взял топор, которым нанес своей жене не менее 10 ударов в голову, шею и верхнюю часть туловища, причинив тяжкий вред здоровью, после чего скрылся с места происшествия. Однако довести свой преступный умысел, направленный на причинении смерти потерпевшей до конца не смог благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В апелляционных жалобах сторона защиты пыталась исключить состояние опьянение, которое является отягчающим обстоятельством. Кроме того, они посчитали наказание слишком суровым. Тем не менее суд оставил квалификацию действий обвиняемого без изменения, а приговор вступил в законную силу.