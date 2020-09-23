Челябинец готовил массовое убийство в городском кинотеатре

Сейчас молодого человека допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

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18-летний челябинец готовил массовое убийство в Ленинском районе. Молодой человек хотел устроить бойню в одном из кинотеатров города после сеанса фильма ужасов. О своём коварном плане парень написал на личной странице во «Вконтакте». К посту молодой человек прикрепил пентаграмму.



«23.09.2020 — массовое убийство! Андрей Чикатило шлёт вам большой привет»,— написал челябинец на своей странице во «Вконтакте».

Как сообщают собственные источники «Первого областного», сейчас парень уже задержан. Для совершения резни он купил несколько ножей и планировал устроить её прямо в зале кинотеатра. Перед этим он употребил алкоголь или психотропные вещества. Сейчас с молодым человеком работают сотрудники правоохранительных органов.