Челябинец, планировавший резню в кинотеатре, попал в психдиспансер

По словам адвоката, уголовное дело пока не возбуждено.

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18-летний парень, который планировал устроить массовую резню в кинотеатре, попал в психиатрическую больницу. Об этом в своем телеграм-канале написал адвокат Андрей Лепехин. Он утверждает, что молодой человек согласился на госпитализацию под угрозой задержания и ареста. Уголовное же дело пока не возбуждено.

«Он объяснил следователям следственного отдела по Ленинскому району Челябинска, что до трех лет жил в детском доме, после чего его под опеку взяла Елена Хакимова. Молодой человек также рассказал, что не способен на убийство, а пост во «ВКонтакте» о «массовом убийстве» разместил, чтобы «эта запись вызвала у подписчиков интерес», — пишет Лепехин.

Сам же организатор неудачного перфоманса утверждает, что это был пранк, а ножи он купил в кулинарных целях, так как учится на повара. Сколько времени молодой человек проведет в больнице — пока неизвестно.

Напомним, о планах устроить бойню в кинотеатре 18-летний студент колледжа написал на своей странице во «Вконтакте». Его задержали полицейские Ленинского района Челябинска.