Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.93 -0.28 72.44 -0.28
Челябинск
сейчас
 
+24 °C
завтра
 
+26 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Заброшенное здание, в котором завалило девочку, собираются снести

Заброшенное здание, в котором завалило девочку, собираются снести

Свою проверку организовали в прокуратуре.
сегодня в 18:17
  |  Происшествия

Заброшенное здание в Ленинском районе Челябинска, где 14-летняя девочка получила травму головы, планируют снести. О своих намерениях рассказал собственник дома, который приобрел его в марте прошлого года. В районной администрации намерены встретиться с владельцем и обсудить будущее разваливающегося здания. В мэрии утверждают, что ранее собственник выполнил все необходимые требования, которые к нему предъявлялись.

В 2017 году в августе от соседей, проживающих рядом с этим бывшим жилым домом, было обращение. Они жаловались на то, что дети беспрепятственно могут попасть в здания через подъезд, который был открыт, или через первые этажи. Мы отправили ему письмо, после чего все нарушения были устранены, собственник даже провел в доме санитарную уборку. Но сейчас каникулы, и детям все равно не составляет труда залезть внутрь. — сообщил сайту «Первый областной» заместитель главы администрации Ленинского района Зуфар Нургалиев.

Сейчас в планах собственника снести старое здание и начать на его месте стройку. Вместе с тем, свою проверку уже начали в прокуратуре. Ход и результаты находятся на контроле в областном ведомстве.

В связи с произошедшим, прокуратурой Челябинской области поручено прокурору Ленинского района г. Челябинска провести проверку исполнения требований жилищного законодательства при эксплуатации указанного здания. При наличии оснований органами прокуратуры будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, 14-летняя девочка получила травмы во время прогулки по заброшенному зданию в Ленинском районе. С рассечением кожи на голове ее госпитализировали в больницу. Инцидент произошел накануне, 4 июня, сейчас школьница уже находится дома.

Происшествия
В заброшенном челябинском доме завалило 14-летнюю девочку
сегодня в 15:35
В заброшенном челябинском доме завалило 14-летнюю девочку
Происшествия
Стена офисного здания обрушилась прямо в котлован в Магнитогорске
26.04.2018
Стена офисного здания обрушилась прямо в котлован в Магнитогорске
Общество
«Было темно и мокро». Пострадавшая при обрушении потолка в «Слоне» рассказала о ЧП
  
16.04.2018
«Было темно и мокро». Пострадавшая при обрушении потолка в «Слоне» рассказала о ЧП
Общество
Собственник «Слона» выясняет происхождение обрушившегося потолка
16.04.2018
Собственник «Слона» выясняет происхождение обрушившегося потолка
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
На общей кухне в коммунальной квартире обнаружили наркотики
сегодня в 19:03
На общей кухне в коммунальной квартире обнаружили наркотики
Происшествия
Заброшенное здание, в котором завалило девочку, собираются снести
сегодня в 18:17
Заброшенное здание, в котором завалило девочку, собираются снести
Общество
Грозы и сильный ветер вернутся на Южный Урал
сегодня в 18:08
Грозы и сильный ветер вернутся на Южный Урал
Общество
Лесную жизнь сняли сотрудники национального парка «Зюраткуль»
  
сегодня в 17:59
Лесную жизнь сняли сотрудники национального парка «Зюраткуль»
Общество
Подрядчики на грани банкротства стали фигурантами уголовного дела в Златоусте
сегодня в 17:44
Подрядчики на грани банкротства стали фигурантами уголовного дела в Златоусте
Хоккей
Менеджмент «Трактора» старается сохранить Виталия Кравцова в составе
сегодня в 17:08
Менеджмент «Трактора» старается сохранить Виталия Кравцова в составе
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с маршруткой на перекрестке в Челябинске
  
сегодня в 16:51
Три человека пострадали в ДТП с маршруткой на перекрестке в Челябинске
Общество
Российская полиция празднует 300-летний юбилей
сегодня в 16:46
Российская полиция празднует 300-летний юбилей
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6