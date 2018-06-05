/ Заброшенное здание, в котором завалило девочку, собираются снести

Свою проверку организовали в прокуратуре.

Заброшенное здание в Ленинском районе Челябинска, где 14-летняя девочка получила травму головы, планируют снести. О своих намерениях рассказал собственник дома, который приобрел его в марте прошлого года. В районной администрации намерены встретиться с владельцем и обсудить будущее разваливающегося здания. В мэрии утверждают, что ранее собственник выполнил все необходимые требования, которые к нему предъявлялись.

В 2017 году в августе от соседей, проживающих рядом с этим бывшим жилым домом, было обращение. Они жаловались на то, что дети беспрепятственно могут попасть в здания через подъезд, который был открыт, или через первые этажи. Мы отправили ему письмо, после чего все нарушения были устранены, собственник даже провел в доме санитарную уборку. Но сейчас каникулы, и детям все равно не составляет труда залезть внутрь. — сообщил сайту «Первый областной» заместитель главы администрации Ленинского района Зуфар Нургалиев.

Сейчас в планах собственника снести старое здание и начать на его месте стройку. Вместе с тем, свою проверку уже начали в прокуратуре. Ход и результаты находятся на контроле в областном ведомстве.

В связи с произошедшим, прокуратурой Челябинской области поручено прокурору Ленинского района г. Челябинска провести проверку исполнения требований жилищного законодательства при эксплуатации указанного здания. При наличии оснований органами прокуратуры будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, 14-летняя девочка получила травмы во время прогулки по заброшенному зданию в Ленинском районе. С рассечением кожи на голове ее госпитализировали в больницу. Инцидент произошел накануне, 4 июня, сейчас школьница уже находится дома.