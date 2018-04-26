/ Стена офисного здания обрушилась прямо в котлован в Магнитогорске

В момент происшествия в помещении находились люди.

Стена офисного одноэтажного здания на улице Московская, 22 обрушилась накануне, 25 апреля. Инцидент произошел в начале рабочего дня, по предварительной информации, жертв чудом удалось избежать.

Ранее обрушившееся здание примыкало к жилому дому номер 20 на улице Московская. Его признали аварийным, жильцов расселили и снесли. При этом общую стену, которая держала одноэтажку, скорее всего, никак не укрепили. Она потрескалась и обрушилась в котлован, который остался после сноса дома.

У нас заключен договор с ООО «Алые паруса», они снесли жилой дома на Московской, 20. Вчера пришел акт, что упала стена. Мы уведомили управление архитектуры и «Алые паруса» о предотвращении подобных случаев. — сообщил сайту «Первый областной» главный специалист комитета по управлению имуществом Магнитогорска Дмитрий Матвеев.

Сейчас офисное здание обесточено, в нем отключен газ и водоснабжение. Решение о его дальнейшей судьбе примет собственник совместно с подрядчиком. В пресс-центре ГУ МЧС сообщили, что специалистов их ведомства к происшествию не привлекали.