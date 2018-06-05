/ В заброшенном челябинском доме завалило 14-летнюю девочку

Школьница устроила прогулку среди развалин.

14-летняя девочка получила травмы в заброшенном строении в Ленинском районе. Инцидент произошел у дома № 11 по улице Отечественная. Отвалившиеся обломки задели голову школьницы и рассекли кожу. После опасной прогулки подростка отвезли в больницу. Инцидент произошел накануне, 4 июня, около 19 часов вечера.

Очевидцы сообщили, что трагедия не стала для них удивлением. С заброшенным строением они борются уже много лет, опасаясь за здоровье детей и подростков, а также — внешний облик района.

Дважды, первый этаж был замурован металлическими пластинами, которые вскоре отрывались неизвестными лицами, и доступ внутрь развалин вновь открывался для детей и лиц криминальных. — рассказали челябинцы.

Известно, что дом приватизирован и находится в частной собственности. Однако горожане убеждены, что ответственность за происшествие лежит на самой девочке и ее родителях, которые не уследили за ребенком.